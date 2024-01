Si ferma ancora una volta Renato Sanches. Non c’è pace per il centrocampista portoghese arrivato in giallorosso durante la scorsa sessione di calciomercato. Il portoghese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Dunque, Renato Sanches salterà la sfida contro l’Atalanta prevista per domenica sera ore 20:45.

Foto: Instagram Roma