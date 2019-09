Roma show all’Olimpico: poker al Sassuolo, prima gioia per Mkhitaryan

Primo successo per la Roma di Paulo Fonseca. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra giallorossa conquista i primi tre punti in questa Serie A. All’Olimpico, contro il Sassuolo, finisce 4-2: gara indirizzata nel primo quarto di gara con le reti di Cristante, Dzeko e Mkhitaryan (prima gioia in giallorosso) e archiviata al 33′ con Justin Kluivert che ha realizzato il 4-0. Nella ripresa la doppietta di Berardi ha solo ridotto il divario, ma per il Sassuolo non c’è stato nulla da fare.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta 1-2 (Criscito rig. – Muriel rig., D. Zapata)

Parma-Cagliari 1-3 (Barillà- Ceppitelli 2, Simeone)

Brescia-Bologna ore 3-4 (Donnarumma 2, Cistana – Bani, Palacio, Poli, Orsolini)

Spal-Lazio ore 2-1 (Petagna, Kurtic – Immobile rig.)

Roma-Sassuolo 4-2 (Cristante, Dzeko, Mkhitaryan, Kluivert – Berardi 2)

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce ore 20.45

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Napoli, Torino 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Cagliari, Milan, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Lecce e Samp 0.

Foto: Twitter ufficiale Roma