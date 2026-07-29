Roma, sempre più Koulierakis. E per Ezzalzouli gli stessi problemi

29/07/2026 | 23:30:29

La Roma è sempre più vicina al difensore centrale greco Kostantinos Koulierakis, classe 2003 del Wolfsburg. Nel pomeriggio abbiamo aggiunto che è stato blindato l’accordo con l’entourage di Koulierakis, un profilo davvero interessante. Adesso si conta di definire l’accordo con il club tedesco, valutazione 15 milioni più bonus e si sta lavorando per trovare la quadra definitiva. Sull’esterno offensivo sono stati fatti tanti nomi (non da noi), forse troppi. Ripetiamo quando detto ieri: la Roma sta continuando a provarci per Nusa; soprattutto non ci risulta una trattativa avanzata per Ezzalzouli del Betis, malgrado le voci delle ultime 24 ore. Per una questione di cartellino (valutazione superiore ai 45 milioni più bonus) e perché siamo in una situazione davvero allo stato embrionale. Certo, le cose possono cambiare, ma al momento nulla di davvero concreto.

Foto: Instagram personale