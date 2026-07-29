L’indiscrezione: Roma tra Koulierakis e Fresneda, le ultime

29/07/2026 | 14:08:28

La Roma non pensa soltanto agli esterni offensivi, ma anche all’esterno basso e al difensore centrale. In quest’ultimo caso è pronta un’offerta al Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis, greco classe 2003, che ha le caratteristiche ideali per entrare nel pacchetto dei centrali. Koulierakis ha una valutazione di 20 milioni, ma si può limare un po’ giocando suo bonus. Koulierakis ha altre offerte da Premier (anche il Crystal Palace) e Liga, la Roma sta studiando l’offerta migliore. Quanto a Fresneda, specialista di fascia dello Sporting, ha una valutazione di 17-18 milioni più ricchi bonus. La Roma ha sondato, apprezza, ma non è l’unico nome per quella corsia.

foto sito wolfsburg