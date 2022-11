Roma, secondo furto d’auto a distanza di pochi giorni per Camara. Danni anche alla macchina di Matic

Un’altro furto d’auto per il centrocampista della Roma, Camara, che nella notte tra giovedì e venerdì gli è stata portata via, vicino casa, la sua macchina. Nelle scorse ore il guineano si è recato in commissariato per denunciare la scomparsa della sua Hyundai Santa Fe. Disavventura anche Nemanja Matic che ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con numerosi danni alla carrozzeria come riporta la Gazzetta.it. Pochi giorni fa a Napoli è successo sia a Kim che a Kvara.

Foto: Instagram Roma