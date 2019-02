Roma, scontri tra tifosi della Lazio e del Siviglia: quattro accoltellati, uno è grave

Scontri tra tifosi della Lazio e quelli del Siviglia, in trasferta a Roma per assistere giovedì sera allo stadio Olimpico alla partita di Europa League. Al rione Monti, con i pub affollati, un gruppo di teppisti ha ferito a coltellate nella serata di mercoledì due spagnoli, un inglese e un americano: uno di loro è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito, gli altri in codice giallo. Le vittime si sarebbero rifugiate in un ristorante, lo stesso avrebbero fatto altri tifosi spagnoli fuggiti per strada. La maxi-rissa è scoppiata alle 21.30 circa in via dei Serpenti.

Foto: Wikipedia