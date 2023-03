Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: panchina per Dybala

Alle 18.00 scenderanno in campo, all’Olimpico, Roma e Sassuolo per la ventiseiesima giornata di Serie A. Non ci sarà Paulo Dybala dal 1′, panchina anche per il diffidato Mancini in vista del derby della prossima settimana contro la Lazio. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham. Allenatore: Mourinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan,Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

Foto: Twitter ufficiale Roma