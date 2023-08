Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’esordio stagionale della Roma, che affronta la Salernitana. Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho (in panchina Bruno Conti)

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyömbér, Fazio, Lovato; Bradaric, L. Coulibaly, Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Paulo Sousa

Foto: Instagram Belotti