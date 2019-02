La Roma ha riscattato Bryan Cristante, centrocampista prelevato durante la scorsa estate dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. Il club giallorosso, come si apprende dalla Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2018, annuncia che “le condizioni per l’obbligo di riscatto sono maturate nel mese di febbraio 2019”. Il classe 1995, dunque, è interamente del club giallorosso.

Foto: Roma Twitter