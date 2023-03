Roma, rientra Pellegrini: ci sarà in Spagna contro la Real Sociedad

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, stringe i denti e torna a disposizione di José Mourinho per affrontare la Real Sociedad. I giallorossi, giovedì, dovranno difendere in Spagna il 2-0 ottenuto in casa contro gli spagnoli in Europa League. E’ arrivato l’ok dei medici, il classe ’96 potrà allenarsi con un caschetto protettivo e quindi giocare in seguito alla ferita lacero contusa in zona fronto-parietale rimediata nella partita d’andata contro il club spagnolo. Escluse fratture e lesioni, ma sono stati necessari ben 30 punti di sutura. Dopo aver saltato la partita di Serie A contro il Sassuolo, il ventiseienne torna a disposizione dopo l’esito della tac effettuata questa mattina.

Foto: Instagram Pellegrini