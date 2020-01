Roma, riecco Bruno Peres: il brasiliano si allena a Trigoria

La Roma questa mattina è scesa in campo a Trigoria per preparare la gara di campionato contro il Torino, in programma domenica 5 gennaio. Con il gruppo si è allenato anche Bruno Peres, tornato nella Capitale dopo la fallimentare esperienza biennale in Brasile. Il terzino, ex granata, ha giocato con le maglie di San Paolo e Recife (squadra della Serie B brasiliana) collezionando pochissime presenze. Il terzino verrà dunque tesserato e reintegrato nella rosa giallorossa, con Fonseca che ne valuterà le condizioni prima di prendere la decisione definitiva sul suo futuro.

Foto: sito Roma