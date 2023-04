Roma, recuperato Wijnaldum: il centrocampista olandese si è allenato con il gruppo

La Roma è scesa in campo per preparare la sfida di domani contro il Milan, scontro diretto per un posto nella prossima Champions League. La novità di giornata è che Georginio Wijnaldum che, come confermato dal diretto interessato attraverso i propri profili social, si è riaggregato al gruppo dopo aver superato la lesione muscolare al flessore accusata nell’ultima partita di Europa League contro il Feyenoord. Vedremo se il centrocampista olandese riuscirà a strappare una convocazione per il match dell’Olimpico.

Foto: Instagram Wijnaldum