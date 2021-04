Roma, record della sfortuna: tre cambi in 45’, mai accaduto in Europa League

Il Guinness della sfortuna. La Roma ha già esaurito i tre slot di cambi in soli 45 minuti, non era mai accaduto in Europa League. Il primo a infortunarsi é stato Veretout in avvio di partita e Fonseca ha impiegato Villar.

Prima dell’intervallo è toccato a Pau Lopez (dentro Mirante) e Spinazzola (rimpiazzato da Bruno Peres). Peggio di così…

Foto: Twitter Roma