Oltre al ko contro il Napoli, non arrivano buone notizie per Mourinho anche in ottica infortuni. Come riporta Dazn, sono da valutare le condizioni di Tammy Abraham e Leonardo Spinazzola. I due giocatori, usciti anzitempo dalla gara di Napoli, avrebbero dei problemi al flessore destro. Le loro condizioni sono da valutare.

Foto: twitter Roma