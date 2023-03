Roma, problema intestinale per Matic: sarà in tribuna contro la Real Sociedad

Nemanja Matic non scenderà in campo contro la Real Sociedad. La Roma perde il centrocampista serbo a ridosso della sfida di ritorno contro gli spagnoli. Il centrocampista ha ha accusato un problema intestinale proprio a ridosso della sfida di San Sebastian. Dunque a disposizione e sarà costretto ad accomodarsi in tribuna.

Foto: Instagram Matic