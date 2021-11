Roma, presentata la terza maglia: omaggio al ‘Lupetto’

La Roma si rifà il look. Il club giallorosso ha presentato la terza maglia che omaggia il legame tra Roma e il ‘Lupetto‘, storico simbolo della società. Il colore principale è il giallo, mentre le maniche sono blu navy con bordini rossi. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma all’altezza del cuore. La divisa si completa con pantaloncini e calzettoni in tinta con la maglia. Ecco le immagini della nuova maglia pubblicate sull’account Twitter ufficiale della Roma:

The new @OfficialASRoma Third Kit, completing the Giallorossi’s on-pitch looks for 21-22

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/OAP25F45La

— New Balance Football (@NBFootball) November 17, 2021