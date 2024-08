Roma, presentata la terza maglia dedicata al quartiere Testaccio

In mattinata l’AS Roma ha ufficializzato il terzo kit per la stagione 24/25. Come spiega il club sui propri canali ufficiali, la maglia è dedicata al quartiere di Testaccio. Il terzo kit si presenta di un colore blu scuro, e spicca sul petto il monogramma ASR del 1933, realizzato in giallo e bordato di rosso su fondo nero. I numeri di maglia hanno come pattern il tipico lastricato stradale dei sanpietrini di Roma, sintomo di un forte legame della società con l’anima e le storiche caratteristiche della capitale.