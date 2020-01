Tutto secondo copione, Matteo Politano è appena arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche per conto della Roma. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei particolari. Una volta terminati i controlli medici, l’esterno potrà apporre la firma sul contratto e lo scambio con Leonardo Spinazzola, atteso a Milano per svolgere le visite con l’Inter, andrà definitivamente in porto.

Foto: Sportitalia