Roma, poker al Cagliari con doppio Kalinic: Fonseca torna a -3 dal quarto posto

Gol ed emozioni nel match tra Cagliari e Roma. I giallorossi di Fonseca sbancano la Sardegna Arena per 4-3 e conquistano il secondo successo di fila in campionato tornando a -3 dall’Atalanta quarta. Padroni di casa in vantaggio prima della mezzora grazie a Joao Pedro. Dopo un minuto Kalinic pareggia e poi, a fine primo tempo, lo stesso attaccante croato completa la rimonta. Nella ripresa Kluivert al 64′ firma il tris, poi nel finale succede di tutto: Gaston Pereiro accorcia le distanze, ma subito dopo Mkhitaryan serve il poker. Joao Pedro la riapre all’89′, dopo aver sbagliato il rigore, ma non basta per evitare la sconfitta agli uomini di Maran.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

18:00 Udinese-Fiorentina RINVIATA

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

12:30 Milan-Genoa RINVIATA

15:00 Lecce-Atalanta 2-7 (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

15:00 Parma-Spal RINVIATA

15:00 Sassuolo-Brescia RINVIATA

18:00 Cagliari-Roma 3-4 (Joao Pedro 2, Pereiro – Kalinic 2, Kluivert, Mkhitaryan)

20:45 Juventus-Inter RINVIATA

Lunedì 2 marzo

20:45 Sampdoria-Verona

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan* 36; Verona**, Parma** 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese* 27; Lecce 25; Sampdoria** 23; Genoa* 22; Brescia* 16; Spal* 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Foto: Twitter ufficiale Roma