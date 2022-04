Roma perfetta: Abraham e doppio Zaniolo, 3-0 all’intervallo

Dominio assoluto. Non c’è altro modo per descrivere il primo tempo offerto dalla Roma contro il Bodo/Glimt nello stupendo scenario di un Olimpico gremito per sostenere i giallorossi. La formazione di José Mourinho è stata quasi perfetta, andando a pressare i norvegesi e giocando un calcio efficace e verticale, che ha portato alle tre reti messe a segno da Nicolò Zaniolo (autore di una doppietta) e Tammy Abraham.

Per la mole di occasioni prodotte dai giallorossi, in ogni caso, il parziale avrebbe potuto essere anche più ampio, visto che gli uomini di Mourinho hanno sprecato diverse ottime opportunità per arrotondare il risultato. Nella ripresa servirà non abbassare la concentrazione e proseguire sulla scia della prima frazione, per blindare un’importante semifinale.

Foto: Twitter Roma