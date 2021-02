Roma, per Smalling lesione ai flessori della coscia sinistra. Salta la Juve

Tegola per la Roma in vista della gara contro la Juventus in programma sabato. Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, il difensore Chris Smalling ha infatti riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra nel corso della gara vinta domenica contro il Verona. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno, ma a prescindere non sarà a disposizione di Fonseca per la sfida di sabato alle 18.00 contro la compagine campione d’Italia.

Foto: Sito Roma