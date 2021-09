Roma, per Mancini infiammazione alla pianta del piede: sospiro di sollievo per Mourinho

Questa mattina Gianluca Mancini ha abbandonato il ritiro della Nazionale italiana, facendo ritorno a Roma. Per fortuna, per la Roma, niente di preoccupante però per il difensore, che ha accusato un’infiammazione alla pianta del piede.

Per lui riposo e terapie ma in breve tempo sarà a disposizione di Mourinho.

Foto: Twitter Roma