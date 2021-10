Roma, per Abraham distorsione alla caviglia. Nel pomeriggio esami a Villa Stuart

Sono ore di apprensione in casa Roma per capire le condizioni dell’attaccante inglese, Tammy Abraham. Il centravanti è entrato al 76′ di Inghilterra-Ungheria, al posto di Kane ma la sua partita è durata solo pochi minuti: al 93′ è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff tecnico e visibilmente zoppicante. All’88’ Abraham ha tentato un colpo di testa, cadendo a terra male. Dopodiché si è alzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore per una storta alla caviglia.

Nel pomeriggio Abraham si recherà a Villa Stuart per approfondire l’entita dell’ infortunio. C’è soprattutto da escludere eventuali lesioni, dopodiché verrà valutata l’entità della distorsione ma di certo la sfida con la Juve di domenica sera resta seriamente a rischio. Dopo i bianconeri la Roma di Mourinho è attesa da Bodo in Conference League, Napoli, Cagliari e Milan. Sarebbe una enorme tegola in un mese così ricco di gare importanti.

Foto: Twitter Roma