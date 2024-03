Roma, Pellegrini si riscopre goleador: numeri da record da quando è subentrato De Rossi

Dopo una prima parte di campionato fatta più di alti che bassi, la Roma, dal momento dell’arrivo del nuovo allenatore De Rossi, lo scorso gennaio, al posto di Mourinho, sembra aver trovato finalmente continuità di prestazioni e di risultati. Anche ieri, nella partita di campionato vinta per 1-0 contro il Sassuolo, sono sembrati diversi i calciatori ad aver tratto beneficio dalla cura della nuova gestione tecnica, in particolare il capitano Lorenzo Pellegrini. A tal proposito, come riportato dalla società che cura statistiche sul calcio OptaPaolo, dalla prima gara della Roma sotto la guida di De Rossi (20 gennaio scorso), solo Phil Foden (6) ha segnato più gol del centrocampista giallorosso (5, al pari di Koopmeiners) tra i centrocampisti dei maggiori 5 campionati europei. Trascinatore.

Foto: Twitter A.S. Roma