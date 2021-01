Brutta notizia per i tifosi della Roma in questo primo tempo esaltante contro il Verona: con l’ammonizione rimediata da Lorenzo Pellegrini al minuto 17, scatterà la squalifica per il centrocampista romano, che era tra i diffidati.

Il giocatore salterà lo scontro diretto di sabato prossimo a Torino, contro la Juventus.

Foto: Twitter personale