Roma, Pedro recuperato dall’infortunio. Disponibile per l’Udinese

La Roma recupera Pedro. Lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea si è allenato con il resto del gruppo e tornerà dunque a disposizione di Fonseca per la partita con l’Udinese. Il campione del Mondo 2010 era stato ai box a causa di noie muscolari patite nelle ultime settimane. Contro i friulani dovrebbe arrivare anche la prima convocazione per El Shaarawy, anche lui allenatosi a pieno regime con la squadra.

Foto: Twitter personale