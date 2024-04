Roma, paura per Ndicka: il difensore si è accasciato in campo ed è uscito in barella

Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan N’Dicka. Il difensore della Roma è stato infatti accompagnato fuori dal campo in barella dopo essersi accasciato in precedenza in maniera autonoma, come ad aver perso i sensi. Al momento dell’uscita del calciatore, comunque, serenità in casa giallorossa in merito alle sue condizioni. Applaudono anche i tifosi di casa, lo stesso N’Dicka ha rassicurato alzando il pollice.

Foto; Instagram Roma