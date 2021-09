La Roma passeggia in Conference League: 3-0 in Ucraina, a segno anche Abraham

Torna alla vittoria la Roma dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio e lo fa in Ucraina contro lo Zorya nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League. A sbloccare il match è stato El Shaarawy dopo appena sette minuti, bravo a superare il portiere e a depositare in rete. Nel finale di primo tempo ancora doppia chance per i capitolini, vicini al raddoppio con lo stesso “Faraone” e Shomurodov. Nella seconda frazione di gioco i giallorossi dominano e consolidano il vantaggio prima con Smalling di testa e poi con Tammy Abraham. La squadra di Mourinho fa due su due e comanda al primo posto nel Gruppo C.

FOTO: Twitter Roma