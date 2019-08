Roma, parla Under: “Ai tifosi prometto che torneremo in Champions. Sul rinnovo e il derby…”

Cengiz Under, attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue parole: “Rinnovo? Sono contento, avevo veramente voglia di giocare a lungo per questa squadra. Siamo riusciti a realizzare questo progetto, dicevo sempre che ho ancora molto da fare qui. E sono quindi molto soddisfatto della firma. Spero che quest’anno sia un fatto di successi per noi. Anche io adesso sono più motivato, mi sento in una buona condizione. Cercherò quindi di dare il meglio di me, come del resto ho sempre fatto. So bene che tutti hanno fiducia in me, anche i dirigenti. Fonseca? È un tecnico che ama molto il fraseggio e noi cerchiamo di seguirlo. Giocando da ala, per me le cose cambieranno un po’ rispetto ai precedenti sistemi di gioco, però come ho detto mi trovo bene in questa posizione e mi piace questo stile di gioco. Genoa? Il primo match sarà fondamentale per noi. Vinciamo subito la prima partita e poi pensiamo al derby. Qui il derby è una partita molto attesa. In questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e dopo il match contro il Genoa potremo parlarne. I tifosi? Voglio molto bene ai sostenitori della Roma, spero che loro si aspettino grandi cose in questa stagione. Posso promettere che ritorneremo a giocare la Champions League”.

Foto: Twitter ufficiale Roma