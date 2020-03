Roma, parla Kluivert: “Non esco e mi alleno a casa in qualche modo. Seguiamo tutti le regole”

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, ha parlato della situazione legata al Coronavirus in Italia al Telegraaf: “Sono a casa a Roma per un paio di giorni, non posso fare molto. Il club non mi permette di uscire, quindi mi alleno da solo un po’ qui. Inoltre, mi sto rilassando con mia nipote, che è felice di stare con me. Tutte le cose normali, come andare dal parrucchiere, non si possono più fare. Sto seguendo questo disastro e quello che sta succedendo nel mondo, vorrei invitare tutti a prendere la questione molto seriamente. State al sicuro, come i vostri familiari”.