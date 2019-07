Roma, parla Fonseca: “Siamo all’inizio di un percorso, c’è tanto da migliorare. Su Diawara…”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo l’amichevole contro il Gubbio (3-0 il punteggio finale per i capitolini): “Sapevamo che avremmo sentito il lavoro fisico che abbiamo fatto in settimana, faceva molto caldo ma la risposta è stata buona. Ci sono molte cose da migliorare, è l’inizio di un percorso. Già si notano alcuni principi che abbiamo allenato, ci sono molte cose da migliorare specialmente in difesa, l’intensità e la velocità di reazione. Ci serve ancora tempo, la squadra sta reagendo bene e la risposta dei ragazzi è stata buona contro un avversario di livello rispetto alle due squadre affrontate in precedenza. Diawara? E’ arrivato da pochi giorni, ha avuto una sosta breve, abbiamo cercato soprattutto con delle immagini di spiegargli cosa vogliamo da lui. Una risposta positiva come prima partita, servirà tempo e giocatori come Cristante, Nzonzi e Pastore sono più avanti. Pellegrini, Veretout e Diawara hanno bisogno di tempo”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma