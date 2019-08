Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club capitolino dopo il rinnovo di Edin Dzeko: “Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra. In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma”.

Foto: Roma Twitter