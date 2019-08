Roma, parla Cristante: “Affrontare il Real fa sempre effetto”

La Roma si prepara a ospitare il Real Madrid all’Olimpico questa sera (calcio d’inizio ore 20:00) per la Mabel Green Cup e Bryan Cristante non vede l’ora di giocare questa partita. Lo ha detto lui stesso a Roma Tv, aggiungendo come la squadra si stia adattando gradualmente alle idee di calcio di Paulo Fonseca: “Dopo tutte queste amichevoli, credo che la squadra sia cresciuta a livello generale. Stiamo assimilando bene i concetti di gioco del mister e quello che ci chiede. Partita dopo partita l’intesa tra di noi e quella con il mister sta migliorando. Il bilancio personale è buono, sto lavorando bene, come tutta la squadra. Stiamo facendo un buon precampionato, dobbiamo continuare su questa strada. Contro il Real Madrid è sempre una bella partita. È una squadra storica, quella che ha vinto di più. Fa sempre effetto affrontarli, è bello giocare queste partite. Sarà poi la prima gara allo Stadio Olimpico della stagione ed è sempre un piacere ritrovare il nostro pubblico. Questa scaletta di difficoltà delle partite è utile, soprattutto quando c’è un allenatore nuovo con nuovi giocatori. Così facendo si riesce a crescere piano piano e a migliorare sempre. Si testa sempre un livello più alto, il che non è mai facile“.

Foto: twitter ufficiale Roma