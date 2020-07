Roma, operazione perfettamente riuscita per Pellegrini

Dopo essere uscito in anticipo durante la gara contro la Fiorentina per la frattura al naso, Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, in mattinata si è sottoposto ad un intervento chirurgico che è riuscito senza intoppi. Questa la nota del club: “Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’operazione, eseguita dal Professor Pesucci, è perfettamente riuscita e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.”

Foto: profilo twitter Roma