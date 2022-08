Roma, Olimpico sold-out per l’amichevole con lo Shakhtar

Entusiasmo alle stelle in casa Roma. I tifosi giallorossi hanno preso d’assalto le biglietterie del club per l’amichevole di domenica contro lo Shakhtar Donetsk finendo i biglietti a disposizione per assistere alla partita. Infatti, Non appena si entra sul sito ufficiale per provare ad acquistare i biglietti della partita, spunta un avviso abbastanza eloquente: “Sold out”. Di conseguenza è stata chiusa la vendita dei tagliandi.

Foto: Twitter Roma