La Roma giocherà alle ore 21:00 un’amichevole con lo Sporting CP, in Portogallo, ormai nota sede del ritiro della compagine giallorossa. Paulo Dybala potrebbe essere mandato in panchina da Mourinho, ma non è da escludere un suo impiego per qualche minuto. Il tecnico potrebbe decidere di fargli prendere subito confidenza con i suoi nuovi compagni.

Foto: Juventus twitter Dybala