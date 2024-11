Roma, nuova tentazione turca per Zalewski: l’esterno è richiesto da Mourinho

Il sottile filo che legava la Turchia e Zalewski sembrava essersi spezzato dopo il categorico no dell’esterno alla proposta del Galatasaray. Attualmente il polacco ha un contratto con la Roma valido fino al 30 giugno 2025, quindi il club capitolino non può non decidere sul suo futuro: rinnovo o cessione a gennaio. Un assist sembra provenire nuovamente dal campionato turco, almeno secondo Fanatik, che racconta del forte interesse per il calciatore da parte del suo ex allenatore Mourinho, che lo vorrebbe al Fenerbahce. Okan Ozkan, vice direttore del club, ha inviato degli osservatori in Italia per monitorare Zalewski in occasione delle due sfide con Torino e Verona. Vedremo che tipo di considerazione avrà Ranieri per il classe 2002, e se lo reinserirà a pieno regime nel progetto.

Foto: Zalewski Instagram