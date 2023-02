Nel corso di Roma-Empoli c’è stata apprensione per le condizizioni di Paulo Dybala. L’argentino era uscito al 70′ non in perfette condizioni. Nel post-partita è emerso che si tratta solo di una contusione lombare, un problema che non costringerà l’argentino a saltare partite nell’immediato. Un sospiro di sollievo per José Mourinho e i tifosi giallorossi.