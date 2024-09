Roma, non si ferma la protesta dei tifosi: “Daniele De Rossi il nostro vanto, Yankee go home”

“Daniele de Rossi il nostro vanto, Yankee go home” è la scritta apparsa questa mattina su molti manifesti affissi questa notte. L’iniziativa in forma anonima di alcuni tifosi avviene nel giorno dell’esordio della Roma in Europa League, questa sera con l’Atletico Bilbao. I manifesti sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker.

Foto: Instagram Roma