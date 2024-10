Roma, nella notte striscione fuori da Trigoria: “Società di pagliacci, squadra di pipponi”

I tifosi della Roma, questa sera, per la prima volta, non riempiranno lo stadio Olimpico per la sfida contro il Torino. Dall’esonero di De Rossi, il distacco tra società e tifoseria si è sempre più ampliato, e non sono mancate chiare ed esplicite manifestazioni di dissenso verso Friedkin e squadra. Anche all’interno dello spogliatoio la situazione non è di certo placida, con lo stesso Juric che ha affermato di aver discusso anche pesantemente con alcuni giocatori. Fuori da Trigoria, è comparso uno striscione a firma ASR Tevere (probabilmente piazzato durante la nottata) molto duro, chiaramente riferito a dirigenza e giocatori.

“Società di pagliacci, squadra di pipponi, preparate le valigie… fuori dai c*glioni!!!”.

Foto: X Roma