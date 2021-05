Roma, nasce via Josè Mourinho

Cresce sempre di più l’entusiasmo per l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma la prossima stagione. I tifosi giallorossi continuano ad acclamarlo sui social e lui ‘risponde’ con cover personalizzate dai colori capitolini, commenti e video, l’ultimo dei quali mentre stava studiando una gara giallorossa. In vista del derby di domani, i tifosi attendono magari una carica del portoghese, per una partita tanto sentita.

La Capitale ha dato diversi contributi per celebrare lo ‘Special One’: dal gelato dedicato, passando per due murales che lo ritraggono su una vespa e in veste di santo. E non è tutto. Spunta ora anche una ‘via’ nel centro della città scherzosamente dedicata al tecnico portoghese.

Foto: Instagram personale