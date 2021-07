Mourinho: “Spinazzola in campo dopo gennaio. Sarà come un nuovo arrivo del mercato invernale”

Il neo allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcuni commenti riguardo l’infortunio di Leonardo Spinazzola durante la messa in onda della sua rubrica su TalkSport:

“Se mi dispiace per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale“.

Ha poi parlato del siparietto visto ieri sera tra Chiellini e Jordi Alba poco prima di cominciare la lotteria dei calci di rigore:

” Giorgio rideva perché non doveva tirare il rigore. Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su 11, quindi non aveva pressione. Aveva fatto il suo lavoro, ma a quel punto toccava agli altri“.

Foto: Twitter Roma