Roma, Mourinho: “Pensiamo ad arrivare primi, ma abbiamo grande rispetto del Servette. Su Paredes…”

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato in previsione della sfida di domani contro il Servette in Europa League. Queste le parole sull’avversario:

“Il nostro primo obiettivo è qualificarci, secondo obiettivo arrivare primi. Dobbiamo fare di tutto per vincere, ma bisogna ragionare passo dopo passo: superiamo il girone e poi a febbraio ci pensiamo. Ci sono squadre di altissimo livello, basti guardare le prime giornate di Champions League per capire che scenderanno in Europa League altri squali. Servette? La responsabilità è nostra, ma bisogna rispettarli perché hanno un buon allenatore. Sono organizzati, cambierò solo tre o quattro giocatori per il rispetto che ho nei loro confronti. Ma spero tornino a casa con zero punti”.

Su Paredes: “Non è un ragazzino in evoluzione, è maturo, un giocatore definito. In fase offensiva mi è sempre piaciuto e adesso che lavoro con lui dico che amo il suo modo di giocare. La squadra con lui ha sempre il possesso palla in più rispetto all’avversario, dà una connessione importante tra i difensori e attacco. Senza palla è come noi, non molto veloce, con una transizione poco rapida. Quello che possiamo fare è cercare equilibri perché così annulliamo questo problema. Nell’ultima partita mi è piaciuto quest’equilibrio che ci ha permesso di gestire la partita, abbiamo rischiato solo su una profondità dell’attaccante del Frosinone. Ma quello è stato un problema dei difensori, non del centrocampo. Sono d’accordo, mi piace tantissimo Matic, mi piace tanto Paredes come giocatore e in fase offensiva lo amo”.

Foto: Twitter Roma