Roma, Mourinho: “Domani faremo dei cambi, gioca Bove. Dybala? Va in panchina”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Servette. Ecco le sue parole sulla formazione che scenderà in campo:

“Faremo qualche cambio e ho già detto che domani Dybala sarà in panchina e non solo lui. Altri due/tre/quattro giocatori riposeranno. Non sarà un turnover totale perché vogliamo vincere la partita, ma cambieremo. Bove? Quando parliamo di lui dobbiamo sempre ricordarci cos’ha fatto fin qui. Quando sono arrivato lui stava andando in prestito in Serie C. Domani lui gioca. Si tratta di un ragazzo sano che lavora sempre straordinariamente. Ovviamente quanti più minuti raccogli alla sua età, tanto più cresci”.

Foto: Twitter ufficiale Roma