Roma, Mourinho ascoltato in procura. Ipotesi patteggiamento con dieci giorni di stop

Come riporta la Gazzetta, il tecnico della Roma Josè Mourinho ieri è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chinè in merito alla dichiarazioni rilasciate nel pre gara di Sassuolo-Roma sull’arbitro Marcenaro. Per lo Special One, ci sarebbe il rischio deferimento, data anche la sua recidività. Tuttavia, si fa largo l’ipotesi del patteggiamento, che comporterebbe dieci giorni di stop per il portoghese. Di conseguenza, Mourinho salterebbe soltanto una partita per squalifica.

Foto: Mourinho Instagram