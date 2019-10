Roma-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani andrà in scena un importante sfida tra Roma e Milan. Fonseca, reduce dal pari-beffa in Europa League contro il Gladbach, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Spinazzola, Fazio, Smalling e Kolarov nella linea difensiva; ancora Mancini con Veretout in mediana con Zaniolo, Pastore e Perotti alle spalle di Dzeko. Pioli, dopo l’esordio non proprio convincente contro il Lecce, sarebbe propenso a rispondere con il 4-3-3: Donnarumma in porta, Conti, Musacchio, Romagnoli e Hernandez nel reparto arretrato; Biglia in cabina di regia con Kessie e Paquetà ai suoi lati, in avanti il tridente con Suso, Piatek (favorito su Leao) e Calhanoglu. Appuntamento alle 18:00 all’Olimpico. A seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Foto: Daily Star