Roma-Milan è 0-1 all’intervallo: decide Ibrahimovic su punizione

All’Olimpico si gioca tra Roma e Milan il posticipo della domenica sera valido per la 11a giornata di Serie A 2021-22. Turno che verrà chiuso domani con Bologna-Cagliari al Dall’Ara.

Al giro di boa è avanti il club rossonero grazie alla punizione di Zlatan Ibrahimovic al minuto 25. Rui Patricio vede il pallone all’ultimo e subisce il gol dello svedese sul suo palo, conclusione potente e rasoterra.

A fine primo tempo Leao supera con un pallonetto il portiere portoghese della Roma e insacca a porta sguarnita, ma si alza la bandierina dell’assistente. La squadra di Mourinho è pericolosa in un paio di occasioni con Pellegrini, ma il capitano non inquadra la porta.

Roma-Milan è 0-1 all’intervallo: decide Ibra.

Foto: Twitter Milan