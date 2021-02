Roma-Milan 0-1 all’intervallo: decide un rigore di Kessie al 43’

Finisce 0-0 il primo tempo del posticipo della 24a giornata di Serie A, tra Roma e Milan all’Olimpico. Partita bella ed equilibrata, con molte occasioni da una parte e dall’altra.

Al 5′ gol annullato al Milan dal Var, su azione di calcio d’angolo. Ancora il Milan pericoloso al 27′ con Simon Kjaer che incorna sul corner arrivato nell’area piccola ma il pallone si stampa sul palo sinistro. Non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere.

Al 29′ gol annullato alla Roma per fuorigioco. I giallorossi spingono e nel finale di tempo hanno un’altra ottima occasione per chiudere il primo tempo in vantaggio.

Al 42′ arriva l’episodio che cambia la gara: fallo ingenuo, pestone di Fazio su Calabria. Calcio di rigore, molto contestato dalla Roma. Kessiè non sbaglia per l’1-0 Milan. Si va all’intervallo con i rossoneri avanti all’Olimpico.

Foto: Twitter Milan