Roma, Matic e il messaggio social che preoccupa i tifosi

Ancora fresca la ferita per la sconfitta della Roma in finale di Europa League contro il Siviglia. Uno dei protagonisti della partita, ma anche di tutta la stagione, è stato il centrocampista Nemanja Matic. Costretto a lasciare il campo per infortunio durante i supplementari, il serbo ha poi consolato Paulo Dybala, mettendo ancora una volta in gioco la sua grande esperienza. Un suo post sui social ha però spaventato i tifosi giallorossi. La didascalia scritta dall’ex Manchester United recita: “Abbiamo dato tutto, abbiamo lottato fino alla fine. Alla fine, la lotteria ha deciso. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie giallorossi per tutto l’amore”. Parole che hanno fatto pensare ad un imminente addio, con i supporters romanisti che hanno riempito il post di commenti per convincere Matic a restare.

Foto: Instagram Roma