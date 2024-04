Roma, Mancini si è allenato in gruppo. Lavoro differenziato per Azmoun

Rifinitura mattutina svolta dalla Roma, in vista del primo del derby italiano di Europa League, da giocare domani a San Siro contro il Milan. La buona notizia per il tecnico giallorosso Daniele De Rossi riguarda la presenza in gruppo di Gianluca Mancini: il difensore, match winner della stracittadina giocata in campionato con la Lazio, dopo essersi allenato a parte ieri per gestire le proprie energie fisiche, è tornato regolarmente ad allenarsi insieme ai compagni e, quindi, sarà a disposizione per la sfida con i rossoneri. Niente da fare, invece, per Sardar Azmoun: l’iraniano ha svolto un lavoro differenziato su uno dei campi di Trigoria, col suo rientro che sembra essere ancora lontano.

Foto: Instagram Mancini